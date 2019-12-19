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Лідерка Шотландії просить Джонсона про референдум за незалежність

Четвер, 19 грудня 2019, 16:21

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен написала листа прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум щодо незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У четвер, 19 грудня, лідерка Шотландської національної партії представила документ під назвою "Право Шотландії на вибір". За її словами, вона надішле його та свого листа Джонсону поштою. У обох документах викладено, за її словами,  обґрунтування на чіткий демократичний мандат для проведення чергового референдуму про незалежність Шотландії від Великої Британії.

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Шотландська національна партія Ніколи Стерджен на виборах минулого тижня здобула 47 з 59 місць у шотландському парламенті. "На минулому тижні Шотландія дала зрозуміти, що не хоче, аби уряд торі на чолі з Борисом Джонсоном вивів нас з Євросоюзу", - сказала Стерджен.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон виступає проти другого референдуму про шотландську незалежність. У четвер вранці Стерджен заявила, що уряд Шотландії розгляне всі варіанти досягнення самовизначення шотландців, якщо британський уряд намагатиметься зупинити його в питанні проведення референдуму.

Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов 2014 року. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.

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