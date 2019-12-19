Лідерка Шотландії просить Джонсона про референдум за незалежність

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен написала листа прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум щодо незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У четвер, 19 грудня, лідерка Шотландської національної партії представила документ під назвою "Право Шотландії на вибір". За її словами, вона надішле його та свого листа Джонсону поштою. У обох документах викладено, за її словами, обґрунтування на чіткий демократичний мандат для проведення чергового референдуму про незалежність Шотландії від Великої Британії.

Шотландська національна партія Ніколи Стерджен на виборах минулого тижня здобула 47 з 59 місць у шотландському парламенті. "На минулому тижні Шотландія дала зрозуміти, що не хоче, аби уряд торі на чолі з Борисом Джонсоном вивів нас з Євросоюзу", - сказала Стерджен.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон виступає проти другого референдуму про шотландську незалежність. У четвер вранці Стерджен заявила, що уряд Шотландії розгляне всі варіанти досягнення самовизначення шотландців, якщо британський уряд намагатиметься зупинити його в питанні проведення референдуму.

Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов 2014 року. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.