Лідерка Шотландії: ми розглянемо всі опції, якщо Лондон заблокує референдум

Націоналістичний уряд Шотландії розгляне всі варіанти досягнення самовизначення шотландців, якщо британський уряд намагатиметься зупинити його в питанні проведення референдуму про незалежність Шотландії.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Мені часто ставлять запитання: "Що ти будеш робити, якщо Борис Джонсон скаже "ні"? Як я вже говорила, я розгляну всі прийнятні варіанти для забезпечення права Шотландії на самовизначення", - сказала Стерджен, лідерка Шотландської національної партії, яка здобула 47 з 59 місць у парламенті.

Стерджен каже, що успіх Шотландської національної партії на загальних виборах дає їй мандат на проведення нового референдуму про незалежність.

Та британські міністри виступають проти такого кроку, наголошуючи на необхідності поважати результати референдуму 2014 року. Прем'єр Британії неодноразового заявляв, що проти другого референдуму.

Перший міністр Шотландії вже пообіцяла перед Різдвом надіслати лист прем'єр-міністру з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум щодо незалежності.

Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов 2014 року. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.