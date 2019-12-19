Лидер Шотландии просит Джонсона о референдуме за независимость

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой предоставить шотландскому парламенту полномочия назначить второй референдум о независимости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В четверг, 19 декабря, лидер Шотландской национальной партии представила документ под названием "Право Шотландии на выбор". По ее словам, она пришлет его и свое письмо Джонсону по почте. В обоих документах изложены, по ее словам, обоснования дать четкий демократический мандат для проведения очередного референдума о независимости Шотландии от Великобритании.

Шотландская национальная партия Стерджен на выборах на прошлой неделе получила 47 из 59 мест в шотландском парламенте. "На прошлой неделе Шотландия дала понять, что не хочет, чтобы правительство тори во главе с Борисом Джонсоном вывело нас из Евросоюза", - сказала Стерджен.

Премьер-министр Борис Джонсон выступает против второго референдума о шотландской независимости. В четверг утром Стерджен заявила, что правительство Шотландии рассмотрит все варианты достижения самоопределения шотландцев, если британское правительство будет пытаться остановить его в вопросе проведения референдума.

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

Вместе с тем на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев заявили, что хотят остаться в составе ЕС.