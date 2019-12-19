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Уряд Британії відмовиться від терміну "Brexit" після 31 січня - ЗМІ

Четвер, 19 грудня 2019, 17:18

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наказав чиновникам відмовитися від терміну "Brexit" після того, як країна покине ЄС 31 січня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише HuffPost UK з посиланням на джерела на Даунінг-стріт.

Уряд також перестане називати торговельну угоду про вільну торгівлю між Британією та ЄС "угодою", щоб уникнути асоціацій з запропонованої Джонсоном угодою про "розлучення" з ЄС.

"Як тільки ми покинемо союз 31 січня - все: угода буде вважатися завершеною, і мова піде лише про майбутні відносини", - повідомило джерело.

Джонсон таким чином прагне показати, що процес виходу залишився позаду, як він і обіцяв на виборах.

Сьогодні також стало відомо, що Міністерство з питань виходу Британії з ЄС буде закрито 31 січня - в день, коли повинен офіційно відбутися Brexit.

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