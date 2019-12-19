Правительство Британии откажется от термина "Brexit" после 31 января – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал чиновникам отказаться от термина "Brexit" после того, как страна покинет ЕС 31 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет HuffPost UK со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

Правительство также перестанет называть торговое соглашение о свободной торговле между Британией и ЕС "соглашением", чтобы избежать ассоциаций с предложенным Джонсоном соглашением о "разводе" с ЕС.

"Как только мы покинем союз 31 января - все: соглашение будет считаться завершенным, и речь пойдет только о будущих отношениях", - сообщил источник.

Джонсон таким образом стремится показать, что процесс выхода остался позади, как он и обещал на выборах.

Сегодня также стало известно, что Министерство по вопросам выхода Британии из ЕС будет закрыто 31 января - в день, когда должен официально состояться Brexit.

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