Джонсон: шотландські націоналісти мають припинити спроби розділити Британію

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Шотландська національна партія повинна припинити намагання розділити Велику Британію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Я вважаю, що SNP слід більше зосередитися на забезпеченні внутрішніх пріоритетів населення Шотландії, а менше на розпаді нашої Великої Британії", - заявив Джонсон в парламенті.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен сьогодні написала листа Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум щодо незалежності.

У четвер вранці Стерджен заявила, що уряд Шотландії розгляне всі варіанти досягнення самовизначення шотландців, якщо британський уряд намагатиметься зупинити його в питанні проведення референдуму.

Нагадаємо, перший референдум про незалежність Шотландії від Великої Британії пройшов 2014 року. Тоді 55% населення виступили проти такого кроку.

Водночас на референдумі про вихід Британії з ЄС 62% шотландців заявили, що хочуть залишитися у складі ЄС.