У Франції розбився рятувальний вертоліт, троє загиблих

У Франції поблизу Марселя розбився вертоліт цивільної оборони, який летів на допомогу мешканцям постраждалих від негоди районів Французької Рив’єри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Троє пасажирів вертольота цивільної оборони, які вирушили на допомогу постраждалим від негоди жителям Французької Рив'єри, були знайдені мертвими недалеко від Марселя ввечері у неділю, повідомило міністерство внутрішніх справ. Для встановлення обставин аварії було розпочато розслідування.

"Коли вертоліт цивільної оборони EC145 прямував в Ле-Люк-Ле-Канне (департамент) для проведення розвідувально-рятувальної місії, радіо-та радіолокаційний зв'язок був порушений", - йдеться в повідомленні міністерства.

Вертоліт, який використовували рятувальники, був ще "зовсім не старим", "надзвичайно контрольованим і модернізованим", сказав підполковник Майкл Берньє, начальник управління зв'язку цивільної оборони.

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"Це вертоліт, який призначався для порятунку і щодня використовувався на наших базах" – сказав він.

Жертвами катастрофи стали пілот вертольота, механік-бортінженер і рятувальник з Буш-дю-Рона.

Вар і Приморські Альпи, два департаменти Лазурного Берега, були вражені сильними дощами і повенями цієї неділі, через тиждень після смертоносних повеней, які забрали життя шести осіб.