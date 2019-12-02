Качинський ліг до лікарні, його прооперують

Лідер партії влади Польщі Ярослав Качинський 2 грудня ліг до лікарні. Йому проведуть операцію на коліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wirtualna Polska.

Голова "Права і справедливості" (PiS) багато місяців бореться з болем. Він нібито відкладав операцію кілька разів через навантаження.

Неофіційна інформація свідчить, що Качинському необхідна заміна ендопротезу колінного суглоба. Спочатку операція на коліні була запланована на січень цього року. Але лідер PiS вирішив перенести її.

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"З ногою Ярослава Качинського вже краще, реабілітація приносить результати і він може функціонувати досить нормально кілька годин: сидіти на засіданнях і ходити на невеликі відстані. Але операція планується все одно. І цього не уникнути", - сказав раніше довірений колега голови PiS.

Ярослав Качинський - парламентар без посади в уряді, але водночас найпотужніший політик Польщі, що формує політику країни.

70-річний лідер правої партії "Право і справедливість", яка керує Польщею з 2015 року, заявляв, що планує піти у відставку, щоб звільнити місце для нового лідера, у 2023 році.