Польський суд зобов’язав Валенсу вибачитися перед Качинським за наклеп

Польський апеляційний суд постановив, що Лех Валенса, колишній президент Польщі, повинен вибачитися перед головою правлячої партії "Право і справедливість" Ярославом Качиньським у справі про наклеп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Качинський, голова правлячої партії "Право і справедливість" і найвпливовіший політик Польщі, подав у суд на Валенсу за те, що той звинуватив його в соціальних мережах в авіакатастрофі 2010 року в Росії, в якій загинули близнюк Качинського, президент Лех Качиньський і ще 95 людей.

В одному зі своїх постів у соцмережах Валенса стверджував, що Качинський " по телефону підганяв пілотів здійснювати посадку літака у Смоленську незважаючи на сильний туман.

Суд нижчої інстанції зобов’язав Валенсу перепросити у Качинського, а апеляційний суд залишив це рішення у силі.

Валенса оскаржив вердикт Апеляційного суду у Гданську в понеділок і заявив, що передасть його у Верховний суд і обіцяє дійти до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.