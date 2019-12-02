Качинский лег в больницу, его прооперируют

Лидер партии власти Польши Ярослав Качинский 2 декабря лег в больницу. Ему проведут операцию на колене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska.

Глава "Права и справедливости" (PiS) много месяцев борется с болью. Он якобы откладывал операцию несколько раз из-за нагрузки.

Неофициальная информация свидетельствует, что Качинскому необходима замена эндопротеза коленного сустава. Сначала операция на колене была запланирована на январь этого года. Но лидер PiS решил перенести ее.

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"С ногой Ярослава Качинского уже лучше, реабилитация приносит результаты и он может функционировать достаточно нормально несколько часов: сидеть на заседаниях и ходить на небольшие расстояния. Но операция планируется все равно. И этого не избежать", - сказал ранее доверенный коллега председателя PiS.

Ярослав Качинский - парламентарий без должности в правительстве, но в то же время самый мощный политик Польши, формирующий политику страны.

70-летний лидер правой партии "Право и справедливость", которая управляет Польшей с 2015 года, заявлял, что планирует уйти в отставку, чтобы освободить место для нового лидера, в 2023 году.