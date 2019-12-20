Євросоюз засудив новий випадок смертної кари в Білорусі

Європейський союз засудив приведення у виконання в Білорусі 17 грудня смертного вироку Александру Осиповичу, якого визнали винним в убивстві двох жінок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві офіційного представника Європейської зовнішньополітичної служби у п'ятницю.

"Смертна кара порушує невід'ємне право на життя, закріплене в Загальній декларації прав людини, і є вищим жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, покаранням. Смертна кара також не може служити стримуючим фактором для злочинності", - йдеться у поширеному в Брюсселі коментарі.

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Окремо зазначається, що ЄС використовує будь-яку можливість, аби нагадати білоруській владі про своє рішуче неприйняття смертної кари за будь-яких обставин.

Речник служби нагадав, що в цьому році в Білорусі було винесено три смертних вироки і скоєно три страти.

"Мораторій на смертну кару в Білорусі міг би стати першим позитивним кроком на шляху до скасування смертної кари в країні.

Тим самим Білорусь приєдналася б до зростаючого числа країн, які викорінили смертну кару або в своєму законодавстві, або на практиці. У результаті за останні 10 років в 160 країнах світу не було страт", - йдеться в заяві.

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Александр Осипович був визнаний винним у вбивстві двох жінок. У ході сварки після спільного розпиття спиртних напоїв він жорстоко убив двох знайомих дівчат, які закрилися у ванній кімнаті, намагаючись врятуватись від нього. Осипович завдав одній дівчині 77 ударів молотком, ножем і руками. Друга дівчина отримала не менше 16 ударів ножем і руками, в тому числі, два удари ножем в шию і голову, повідомляє "Интерфакс".

Білорусь залишається єдиною країною в Європі і на просторі СНД, де зберігається смертна кара. Її присуджують чоловікам. Вирок виконується шляхом розстрілу. Жінок засуджують до тривалого тюремного ув’язнення.