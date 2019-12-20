Евросоюз осудил новый случай смертной казни в Беларуси

Европейский союз осудил приведение в исполнение в Беларуси 17 декабря смертного приговора Александру Осиповичу, которого признали виновным в убийстве двух женщин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы в пятницу.

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности", - говорится в распространенном в Брюсселе комментарии.

Читайте также

Отдельно отмечается, что ЕС использует любую возможность, чтобы напомнить белорусским властям о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах.

Представитель службы напомнил, что в этом году в Беларуси было вынесено три смертных приговора и совершено три казни.

"Мораторий на смертную казнь в Беларуси мог бы стать первым положительным шагом на пути к отмене смертной казни в стране.

Тем самым Беларусь присоединилась бы к растущему числу стран, которые искоренили смертную казнь или в своем законодательстве, или на практике. В результате за последние 10 лет в 160 странах мира не было казней", - говорится в заявлении.

Читайте также

Александр Осипович был признан виновным в убийстве двух женщин. В ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков он жестоко убил двух знакомых девушек, которые закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись от него. Осипович нанес одной девушке 77 ударов молотком, ножом и руками. Вторая девушка получила не менее 16 ударов ножом и руками, в том числе, два удара ножом в шею и голову, сообщает "Интерфакс".

Беларусь остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь. Ее присуждают мужчинам. Приговор выполняется путем расстрела. Женщин приговаривают к длительному тюремному заключению.