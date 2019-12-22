В Австрії розбився літак з німецькою родиною: є жертва

В суботу по обіді в австрійських Альпах розбився невеликий літак, в результаті чого загинув пілот, але його дві маленькі дочки, що перебували на борту, зуміли врятуватися.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

Літак впав в суботу вдень в лісі неподалік від Фуша у федеральній землі Зальцбург. У результаті пілот загинув, а дві його доньки, 9 і 11 років, вижили, проте не уникли поранень.

Читайте також В Італії літак повис на гірськолижному підйомнику після аварії

Червоний Хрест повідомив, що дівчаток доставили в довколишні лікарні.

Відомо, що родина приїхала з Німеччини. Причина аварії наразі не зрозуміла.

Сніг, дощ, густий туман, а також непрохідний ліс перешкоджали екстреним службам проводити рятувальну операцію.