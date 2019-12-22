В Австрії розбився літак з німецькою родиною: є жертва
Неділя, 22 грудня 2019, 12:19
В суботу по обіді в австрійських Альпах розбився невеликий літак, в результаті чого загинув пілот, але його дві маленькі дочки, що перебували на борту, зуміли врятуватися.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.
Літак впав в суботу вдень в лісі неподалік від Фуша у федеральній землі Зальцбург. У результаті пілот загинув, а дві його доньки, 9 і 11 років, вижили, проте не уникли поранень.
Червоний Хрест повідомив, що дівчаток доставили в довколишні лікарні.
Відомо, що родина приїхала з Німеччини. Причина аварії наразі не зрозуміла.
Сніг, дощ, густий туман, а також непрохідний ліс перешкоджали екстреним службам проводити рятувальну операцію.
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