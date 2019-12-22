В Австрии разбился самолет с немецкой семьей: есть жертва
Воскресенье, 22 декабря 2019, 12:19
В субботу после обеда в австрийских Альпах разбился небольшой самолет, в результате чего погиб пилот, но его две маленькие дочери, находившихся на борту, сумели спастись.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.
Самолет упал в субботу днем в лесу неподалеку от Фуша в федеральной земле Зальцбург. В результате пилот погиб, а две его дочери, 9 и 11 лет, выжили, однако не избежали ранений.
Красный Крест сообщил, что девочек доставили в близлежащие больницы.
Известно, что семья приехала из Германии. Причина аварии пока не ясна.
Снег, дождь, густой туман, а также непроходимый лес препятствовали экстренным службам проводить спасательную операцию.
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