В Австрии разбился самолет с немецкой семьей: есть жертва

В субботу после обеда в австрийских Альпах разбился небольшой самолет, в результате чего погиб пилот, но его две маленькие дочери, находившихся на борту, сумели спастись.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

Самолет упал в субботу днем ​​в лесу неподалеку от Фуша в федеральной земле Зальцбург. В результате пилот погиб, а две его дочери, 9 и 11 лет, выжили, однако не избежали ранений.

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Красный Крест сообщил, что девочек доставили в близлежащие больницы.

Известно, что семья приехала из Германии. Причина аварии пока не ясна.

Снег, дождь, густой туман, а также непроходимый лес препятствовали экстренным службам проводить спасательную операцию.