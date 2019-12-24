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Фінляндія засудила запуск РФ поїздів по мосту через Керченську протоку

Вівторок, 24 грудня 2019, 08:43

Фінляндія засудила відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС Фінляндії в Twitter.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається твердою", - йдеться в повідомленні.

МЗС Фінляндії також ретвітнуло заяву Європейського союзу, який засуджує запуск руху поїздів по Керченському мосту.

В Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.

23 грудня президент Росії Владімір Путін залізницею відправився на рейковому автобусі з Керчі в Тамань, запустивши таким чином залізничне сполучення з окупованим півостровом.

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