Фінляндія засудила запуск РФ поїздів по мосту через Керченську протоку

Фінляндія засудила відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС Фінляндії в Twitter.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається твердою", - йдеться в повідомленні.

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) December 23, 2019

МЗС Фінляндії також ретвітнуло заяву Європейського союзу, який засуджує запуск руху поїздів по Керченському мосту.

В Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.

23 грудня президент Росії Владімір Путін залізницею відправився на рейковому автобусі з Керчі в Тамань, запустивши таким чином залізничне сполучення з окупованим півостровом.