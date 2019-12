Фінляндія засудила запуск РФ поїздів по мосту через Керченську протоку

Фінляндія засудила відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС Фінляндії в Twitter.

"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається твердою", - йдеться в повідомленні.

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w