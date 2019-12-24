Фінляндія засудила запуск РФ поїздів по мосту через Керченську протоку
Фінляндія засудила відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві МЗС Фінляндії в Twitter.
"Підтримка Фінляндією територіальної цілісності і суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів залишається твердою", - йдеться в повідомленні.
Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w— Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) December 23, 2019
МЗС Фінляндії також ретвітнуло заяву Європейського союзу, який засуджує запуск руху поїздів по Керченському мосту.
В Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря.
23 грудня президент Росії Владімір Путін залізницею відправився на рейковому автобусі з Керчі в Тамань, запустивши таким чином залізничне сполучення з окупованим півостровом.