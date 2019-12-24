Финляндия осудила запуск РФ поездов по мосту через Керченский пролив

Финляндия осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Финляндии в Twitter.

"Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении.

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) December 23, 2019

МИД Финляндии также ретвитнул заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Керченскому мосту.

23 декабря президент России Владимир Путин по железной дороге отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, запустив таким образом железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом.