Финляндия осудила запуск РФ поездов по мосту через Керченский пролив

Финляндия осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Финляндии в Twitter.

"Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении.

Finland’s support for Ukraine’s territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w