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Финляндия осудила запуск РФ поездов по мосту через Керченский пролив

Вторник, 24 декабря 2019, 08:43

Финляндия осудила открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Финляндии в Twitter.

"Поддержка Финляндией территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ остается твердой", - говорится в сообщении.

МИД Финляндии также ретвитнул заявление Европейского союза, которое осуждает запуск движения поездов по Керченскому мосту.

23 декабря президент России Владимир Путин по железной дороге отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, запустив таким образом железнодорожное сообщение с оккупированным полуостровом.

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