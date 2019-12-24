Американський есмінець USS Ross прибув до Одеси

Американський ракетний есмінець USS Ross DDG71 зайшов в одеський морський порт у вівторок вранці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Думську".

Незважаючи на сильний туман, операція зі швартування пройшла успішно. Це тридцятий візит військового корабля НАТО в Чорне море в цьому році, з них 15 заходили в Одесу.

У 2016 році есмінець USS Ross разом американським десантним кораблем брав участь в міжнародних навчаннях "Сібріз 2016" та кілька днів провів в Одесі.

Раніше командування 6-м флотом США повідомило, що есмінець пройшов Босфор і направляється в Чорне море.

"USS Ross починає свій транзит через протоку на шляху до Чорного моря для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами і союзниками. У восьмий раз цього року корабель ВМС США відвідав Чорне море", - йшлося в заяві.