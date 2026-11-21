Вранці у суботу Збройні сили Естонії попередили про можливу загрозу дронів у повітах Іда-Вірумаа та Ляене-Вірумаа, у небо було піднято авіацію союзників по НАТО.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

О 4:42 естонські Збройні сили повідомили про можливу загрозу безпілотників у двох повітах. Військові також заявили, що в повітрі перебувають літаки союзників по НАТО, зокрема турецькі винищувачі.

Житель повіту Ляене-Вірумаа розповідав, що чув звук дрона та шум винищувача приблизно о 6:13.

О 6:49 Збройні сили повідомили про зняття повітряної загрози. Про порушення повітряного простору наразі не заявляли.

Як відомо, у суботу вранці Збройні сили Фінляндії запроваджували тимчасові обмежувальні зони у східній частині Фінської затоки для судноплавства та авіації.

Це відбувалося на тлі атаки українських дронів на Ленінградську область РФ. За даними російських ЗМІ, у ніч на суботу там було збито понад 60 дронів.

Нагадаємо, в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга жителі Естонії, Латвії та Литви отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.

Під час атак безпілотників поблизу естонських кордонів перебувала велика кількість дронів. Деякі з них на короткий час проникли також у повітряний простір Естонії, внаслідок чого сталося порушення державного повітряного кордону.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не давала дозволу на використання свого повітряного простору для прольоту дронів.

А в МЗС України назвали безпідставними твердження Росії про те, що Україна використовує повітряний простір країн Балтії для ударів дронами на російській території.