Президент Володимир Зеленський прагне, щоб новобраний Конгрес США, який складе присягу у січні, продемонструє єдність у підтримці України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

Зеленський уникнув прямої відповіді на питання про те, чи очікує він змін у політиці США щодо російсько-української війни після того, як новий Конгрес розпочне виконувати обов’язки наступного року. Президент зазначив, що заяви політиків до виборів та дії після них можуть відрізнятися.

"Ну, подивимося. Думаю, це залежатиме від реакції Конгресу. Чи справді вони готові допомагати й підтримувати Україну, чи це було просто, маю на увазі, під час виборів, що цілком зрозуміло, адже під час виборів політики залишаються політиками, так, і вони можуть демонструвати свою позицію", – відповів він.

Зеленський наголосив, що Україна потребує протиракетних засобів, щоб захистити життя людей, а США мають можливість надати цю підтримку. У цьому контексті він згадав про американську допомогу Ізраїлю та країнам Близького Сходу.

"Вони знайшли спосіб підтримати Ізраїль. Вони знайшли спосіб, як підтримати країни Близького Сходу в їхній обороні – різними видами зброї, пакетами допомоги, навіть союзниками. Навіть нападаючи на інші країни, так. Тож якщо Сполучені Штати захочуть продемонструвати зміни, ця країна знає, як це зробити", – заявив український президент.

Він висловив сподівання, що Конгрес демонструватиме єдність у підтримці України.

"Я справді вдячний за двопартійну підтримку, але нам потрібна їхня підтримка. Сподіваюся, що Конгрес не дозволить агресору перемогти", – зазначив Зеленський.

Раніше ЗМІ писали, що провідні республіканці Палати представників США намагаються використати положення про підтримку України в законопроєкті про національну оборону як інструмент тиску на демократів; вони прагнуть домогтися вилучення норм, які посилюють контроль Конгресу над міністром оборони Пітом Гегсетом і президентом Дональдом Трампом.

Як відомо, на проміжних виборах до Конгресу США Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу.

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