Невеличке село Барнем, що у графстві Саффолк, у суботу проводить "референдум" про вихід зі складу Великої Британії через плани уряду розмістити мігрантів на колишній військовій базі.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Мешканці села вирушать на виборчі дільниці для символічного голосування за вихід зі складу Британії. Це сталося після того, як уряд визначив базу Королівських ВПС Барнем як потенційне місце розміщення для 931 мігранта.

Ці пропозиції не знайшли схвалення як серед місцевих жителів, так і серед ультраправих груп, що спричинило кілька демонстрацій проти надання притулку.

Голосування не має юридичної сили для зміни конституційного статусу села. Однак організатори сподіваються, що це продемонструє силу місцевої опозиції проти урядових планів.

Варто зазначити, що "референдум" проводить не місцева влада, а незалежна асоціація мешканців Барнема.

У вересні невелике англійське селище Піддінгтон символічно проголосувало за вихід зі складу Сполученого Королівства на знак протесту проти планів уряду розмістити до 1200 людей, які шукають притулку, на сусідній військовій базі.

У цьому контексті варто нагадати, що у вересні перші міністри Вельсу, Шотландії та Північної Ірландії заявили, що "час Вестмінстера добігає кінця", і закликали уряд Великої Британії готуватися до майбутніх конституційних змін.

Детальні про це читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Геть від Лондона: як прихильники розпаду Британії домовилися діяти разом і чи може це спрацювати