Пілот шведського винищувача Gripen, який патрулював небо над Польщею під час порушень повітряного простору у п’ятницю, отримав дозвіл на збиття російської ракети, але не зміг цього зробити через складні погодні умови.

Про це заявив Оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак у коментарі Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Шведська пара винищувачів Gripen діяла під керівництвом Центру об’єднаних повітряних операцій НАТО (CAOC) у німецькому Юдемі, який відповідає за повітряні операції в цій частині Європи. Саме CAOC видав так званий condition based order, тобто дозвіл, що дозволяє пілотам самостійно ухвалювати рішення про збиття об’єкта.

Один зі шведських пілотів намагався перехопити об’єкт, який – за попередньою оцінкою – був російською крилатою ракетою Х-101. Однак він не зміг ідентифікувати її ані візуально, ані за допомогою бортових оптоелектронних систем.

Генерал Іренеуш Новак пояснив, що перешкодою стали "надзвичайно складні атмосферні умови", які були в районі перехоплення. У результаті пілот, незважаючи на наявний дозвіл НАТО на застосування озброєння, не збив ціль.

У п’ятницю військові відстежували 11 об’єктів, які могли становити загрозу для польського повітряного простору. Три з них перетнули кордон, але жоден з них не спричинив жертв чи травм.

Для захисту повітряного простору було задіяно два польські винищувачі F-16 та два шведські Gripen. В операції також брали участь літак раннього попередження Saab 340, нідерландський літак-заправник MRTT та наземні системи протиповітряної оборони.

Як зазначається, атака відбувалася у два етапи: спочатку росіяни застосували дрони, зокрема швидкі безпілотники з реактивним двигуном, а потім ракети "Калібр" і Х-101. Польща знала місця їхнього запуску, кількість та напрямки польоту. Вона також використовувала дані, передані Україною через систему "Віраж".

"Щодо того, хто стоїть за цим нападом, то з нашого боку наразі немає жодних сумнівів", – підсумував Новак.

Як повідомлялося, 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент з порушенням польського повітряного простору, попередив про "місяці великих випробувань".

За даними воєводи Підкарпатського воєводства Терези Кубас-Хул, 20 листопада під час російських ударів по Україні до Польщі залетіла одна крилата ракета та два реактивні дрони, хоча раніше посадовці повідомляли про падіння двох ракет та одного безпілотника.