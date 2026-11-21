Міністр без портфеля у тимчасовому уряді Сербії та голова Сербської народної партії Ненад Попович був призначений координатором боротьби з "іноземним втручанням у вибори" в рамках міжнародного руху "За свободу націй!", заснованого керівною у РФ партією "Єдина Росія".

Про це повідомляє сербська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Попович, який перебуває під санкціями США за свої зв’язки з РФ, отримав від голови партії "Єдина Росія" Дмитрія Медведєва завдання координувати "боротьбу проти іноземного втручання у вибори".

Це сталося на посаду на засіданні руху "За свободу націй!" у Москві 16 листопада, після виборів у Сербії, на яких перемогу здобув опозиційний "Студентський список".

Медведєв призначив Поповича на цю посаду на засіданні заявивши, що "багато західних країн нахабно втручаються у виборчі процеси".

"Досвід наших колег, які також стикалися з такими явищами, стане тут у нагоді", – сказав Медведєв.

У жовтні він прямо заявив, що Захід намагається "втрутитися у виборчі процеси в Сербії під час дострокових парламентських виборів та дестабілізувати ситуацію".

На момент публікації "Радіо Свобода" не отримало відповіді ні від Поповича, ні від представників руху "За свободу націй!" щодо того, які подальші кроки вони зроблять у "боротьбі проти іноземного втручання у вибори".

Керівна партія РФ "Єдина Росія" заснувала цей рух у лютому 2024 року. Повна назва руху – "Форум прихильників боротьби проти сучасних проявів неоколоніалізму – За свободу націй!".

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця рух "Студентський список" здобув перемогу на парламентських виборах у Сербії, перемігши багаторічного лідера Сербії Александра Вучича. "Студентський список", що виник у результаті багатомісячних студентських протестів, швидко перетворився на найважливішу політичну силу країни.

17 листопада відбулося перше засідання новообраної Народної скупщини (парламенту) Сербії, у якій більшість отримав опозиційний блок "Студентський список".

Того ж дня у партії "Студентський список" вперше оприлюднили свою офіційну програму – у ній йдеться про курс на вступ до ЄС та про збереження добрих стосунків з Росією.