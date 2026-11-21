20 листопада під час російських ударів по Україні до Польщі залетіла одна крилата ракета та два реактивні дрони, хоча раніше посадовці повідомляли про падіння двох ракет та одного безпілотника.

Про це повідомила воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Хул, її цитує RMF24, передає "Європейська правда".

За словами посадовиці, у селищі Рудник-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві було знайдено уламки реактивного дрона. Раніше повідомлялося, що в цьому населеному пункті, ймовірно, впала ракета Х-101.

За даними Кубас-Хул, у Руднику-над-Сяном та Молодичі впали реактивні дрони, тоді як у селищі Новий Ліповець в Люблінському воєводстві, ймовірно, знайшли уламки крилатої ракети Х-101.

"Поки що зарано визначати, які саме типи дронів впали сьогодні вранці поблизу двох підкарпатських населених пунктів – Рудника-над-Сяном та Молодича. Це з’ясують детальні дослідження", – додала Кубас-Хул.

Воєвода запевнила, що ситуація перебуває під контролем. Вона повідомила, що до операції залучено спеціалізовану групу хімічного порятунку Державної пожежної охорони та поліцейських піротехніків.

20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент з порушенням польського повітряного простору, попередив про "місяці великих випробувань".

Польські ЗМІ дізналися, що на момент порушення повітряного простору країни в аеропорту "Ясьонка", що в Жешуві, перебував прем’єр-міністр України Сергій Корецький.