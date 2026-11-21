Вранці у суботу, 21 листопада, Збройні сили Фінляндії запроваджували тимчасові обмежувальні зони у східній частині Фінської затоки для судноплавства та авіації.

Про це фінська армія повідомила в X, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Збройні сили встановили тимчасові обмеження у східній частині Фінської затоки: у повітряному просторі о 4:15, а в морській зоні – о 4:20.

За даними державного сервісу Fintraffic, обмеження стосувалися морської зони біля міста Котка.

Як зазначається, це запобіжний захід, спрямований на забезпечення безпеки сторонніх осіб та створення умов для діяльності органів влади у разі необхідності відбиття атак безпілотників. Обмеження скасували о 7:43.

Збройні сили Фінляндії цього року кілька разів запроваджували тимчасові заборонені зони у Фінській затоці. Зазвичай це було пов'язано з діяльністю дронів на території Росії.

За даними російських ЗМІ, у ніч на суботу в Ленінградській області РФ було збито понад 60 дронів.

Нагадаємо, 11 листопада, невідомий безпілотний літальний апарат, імовірно, порушив повітряний простір Фінляндії над східною частиною Фінської затоки.

Окрім Естонії, в Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.