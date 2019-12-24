Трамп: США готові до будь-якого "різдвяного подарунка" КНДР

Президент США Дональд Трамп на тлі побоювань щодо можливої підготовки Північною Кореєю ракетних випробувань у вівторок відкинув попередження КНДР про "різдвяний подарунок", заявивши, що Сполучені Штати "дуже успішно впораються з ним".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми з'ясуємо, що це за сюрприз, і впораємося з ним дуже успішно. Подивимось, що вийде", - заявив Трамп журналістам на своєму курорті в Мар-а-Лаго.

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"Можливо, це хороший подарунок. Можливо, це подарунок, де він посилає мені красиву вазу, а не ракетний тест", - додав Трамп.

Раніше цього місяця Північна Корея попередила Вашингтон про можливий "різдвяний подарунок" після того, як її лідер Кім Чен Ин поставив вимогу до США запропонувати нові поступки в переговорах про ядерний арсенал і зменшення напруженості між двома країнами.

Північна Корея звинуватила Вашингтон у спробі затягнути переговори з денуклеаризації напередодні переобрання Трампа в наступному році. Пхеньян заявив, що "тільки від США залежить, який різдвяний подарунок вони оберуть".

Військові командири США заявили, що Північна Корея може провести випробування ракети великої дальності, які вона призупинила разом з ядерними випробуваннями у 2017 році.

Трамп неодноразово називав припинення таких випробувань доказом того, що його політика щодо Північної Кореї працює.