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Папа Римський у день Різдва згадав Україну, що прагне миру

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Папа Римський у день Різдва згадав Україну, що прагне миру

Середа, 25 грудня 2019, 13:51

Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні "Місту і світу" (Urbi et Orbi) згадав про Україну, яка прагне миру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на українську службу "Радіо Ватикану".

У посланні, яке Папа виголосив опівдні у Ватикані, він закликав до миру у Святій Землі, Сирії, Лівані, Ємені, Іраку, Венесуелі, Україні та кількох африканських країнах.

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"Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних рішень на користь тривалого миру", - сказав він.

У своєму зверненні Папа закликав людей до особистісних змін, щоб вирішити різного роду конфлікти.

"Саме так, у людських серцях існує пітьма, але більшим є Христове світло. Існує темрява в особистих, родинних, соціальних стосунках, але Христове світло є більшим. Пітьма присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але більшим є Христове світло", – промовив Папа Франциск.

Понтифік також згадав про біженців та мігрантів, які змушені через несправедливість перетинати пустелі та моря, "які стають кладовищами".

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