Кількість загиблих внаслідок вибуху в центрі Афін зросла до шести

Кількість загиблих у результаті потужного вибуху, що призвів до обвалення двоповерхової будівлі в центрі Афін, зросла до шести.

Про це повідомляє eKathimerini, пише "Європейська правда".

Зазначається, що рятувальники витягли з-під завалів тіла, які, як вважають, є останніми двома.

Перед тим рятувальники витягли два тіла – чоловіка та жінку – близько 13:00, тіло чоловіка – об 11:00, а тіло ще однієї жінки було знайдено вночі.

За наявною інформацією, шість осіб, які зникли безвісти після вибуху, становили групу з чотирьох американських туристів, які орендували квартиру на короткий термін на першому поверсі будівлі, а решта двоє – літня подружня пара: громадянин Великої Британії та гречанка віком 78 і 77 років, які мешкали на другому поверсі.

Рятувальники витягли жіночу сумочку, в якій були особисті речі, два паспорти та договір оренди квартири.

За наявними даними, американці мали вилетіти з аеропорту Афін о 15:30 рейсом авіакомпанії Delta Airlines, але запізнилися на свій рейс.

У пошуковій операції брали участь тридцять пожежників на шести машинах, у тому числі дві спеціальні рятувальні машини, а також три пошуково-рятувальні собаки.

Потужний вибух на вулиці Лісікратус, 15, сколихнув туристичний район Плака грецької столиці близько 7:35 ранку п’ятниці.

Влада розслідує причину вибуху; однією з основних версій, що розглядаються в ході розслідування, є витік природного газу.

Пожежники врятували двох жінок із сусідньої будівлі; за даними поліції, обох доставили до лікарні. Місцеві ЗМІ та один із мешканців повідомили, що в результаті вибуху також отримав легкі травми перехожий.

Влітку у центральному районі Афін Петралона обвалився п’ятиповерховий житловий будинок під час робіт зі знесення сусідньої будівлі.

У травні у німецькому місті Гьорліц біля кордону з Польщею через ймовірний вибух газу в будинку з туристичними апартаментами загинули троє людей.