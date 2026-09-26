Аеропорт Сицилії залишиться зачиненим до неділі через хмару попелу з Етни

Аеропорт Катанії на Сицилії буде закритий до 12:00 неділі для всього повітряного руху через інтенсивний викид вулканічного попелу з Етни.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою оператора аеропорту, усі зльоти та посадки призупинено до 12:00 у неділю. Спочатку передбачалось, що аеропорт призупинить роботу лише до 16:00 у суботу.

Крім того, сильна гроза, що пройшла вночі, також спричинила збої в повітряному русі.

У зв’язку з активністю вулкана Етна наразі діє червона тривога – найвищий із чотирьох рівнів небезпеки для авіації.

Вулкан Етна на італійському острові є найактивнішим у Європі. Наразі попіл виривається з північно-східного кратера й переноситься вітром у південному напрямку.

Італійський Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що хмара піднімається на висоту 4 кілометри.

У лютому 2025 року чергове виверження привабило сотні туристів, що змусило поліцію нагадувати про заходи безпеки.

13 серпня писали, що аеропорт Катанії не приймав та не відправляв рейси через хмару попелу від виверження вулкана Етна, всього за шість днів скасовано вже 700 рейсів.