Поліція Іспанії розслідує загибель британської родини у басейні

Іспанська поліція розслідує загибель у басейні британця, його 9-річної дочки та 16-річного сина, які приїхали на відпочинок родиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Трагедія сталась на іспанському курорті Коста-дель-Соль у день перед Різдвом. У дівчинки в воді виникли труднощі і брат та батько намагалися її врятувати.

Готельна фірма CLC World Resorts повідомила, що на місці були екстрені служби, які надавали першу допомогу. Місцевий журналіст повідомив BBC, що сцена була шокуючою.

"Працівники курорту почули крик, і вони також намагалися провести реанімацію, але не змогли допомогти. Потім приїхали лікарі швидкої допомоги, і вони намагалися протягом 30-35 хвилин, але врятувати їх не змогли", - сказав він.

Британська родина, включаючи матір та ще одну дитину, перебувала у відпустці, коли троє членів сім’ї затонули. Батько і дочка були громадянами Британії, а брат - США.

Більше подробиць про родину та інші деталі невідомі.