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Поліція Іспанії розслідує загибель британської родини у басейні

Середа, 25 грудня 2019, 16:21

Іспанська поліція розслідує загибель у басейні британця, його 9-річної дочки та 16-річного сина, які приїхали на відпочинок родиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Трагедія сталась на іспанському курорті Коста-дель-Соль у день перед Різдвом. У дівчинки в воді виникли труднощі і брат та батько намагалися її врятувати.

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Готельна фірма CLC World Resorts повідомила, що на місці були екстрені служби, які надавали першу допомогу. Місцевий журналіст повідомив BBC, що сцена була шокуючою.

"Працівники курорту почули крик, і вони також намагалися провести реанімацію, але не змогли допомогти. Потім приїхали лікарі швидкої допомоги, і вони намагалися протягом 30-35 хвилин, але врятувати їх не змогли", - сказав він.

Британська родина, включаючи матір та ще одну дитину, перебувала у відпустці, коли троє членів сім’ї затонули. Батько і дочка були громадянами Британії, а брат - США.

Більше подробиць про родину та інші деталі невідомі.

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