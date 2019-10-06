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Австрія: чоловік убив 5 осіб в альпійському місті-курорті

Неділя, 6 жовтня 2019, 14:25

Австрійська поліція заявляє, що 25-річний чоловік перебуває під вартою після того, як вбив свою колишню дівчину, її родину та нового хлопця в альпійському курортному місті Кіцбюель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

25-річний чоловік прийшов до поліції в місті на схід від Інсбрука і зізнався у п'яти вбивствах на початку неділі, 6 жовтня.

Поліція каже, що підозрюваний пішов до сімейного будинку своєї колишньої дівчини о 4 ранку неділі, але пішов, коли її батько відчинив двері. Кажуть, він взяв пістолет брата у власному будинку та повернувся.

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Поліцейські стверджують, що зловмисник застрелив батька, коли той відчинив двері, а потім застрелив брата своєї колишньої дівчини у його спальні.

Після вбивства її матері, як каже поліція, він заліз через балкон у кімнату своєї колишньої дівчини і вбив 19-річну та її нового 24-річного хлопця.

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