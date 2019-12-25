Полиция Испании расследует гибель британской семьи в бассейне

Испанская полиция расследует гибель в бассейне британца, его 9-летней дочери и 16-летнего сына, которые приехали на отдых семьей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Трагедия произошла на испанском курорте Коста-дель-Соль в день перед Рождеством. У девочки в воде возникли трудности и брат и отец пытались ее спасти.

Гостиничная фирма CLC World Resorts сообщила, что на месте были экстренные службы, они оказывали первую помощь. Местный журналист сообщил BBC, что сцена была шокирующей.

"Работники курорта услышали крик, и они также пытались провести реанимацию, но не смогли помочь. Потом приехали врачи скорой помощи, и они пытались в течение 30-35 минут, но спасти их не смогли", - сказал он.

Британская семья, включая мать и еще одного ребенка, находилась в отпуске, когда трое членов семьи затонули. Отец и дочь были гражданами Великобритании, а брат - США.

Больше подробностей о семье и другие детали неизвестны.