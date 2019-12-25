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Полиция Испании расследует гибель британской семьи в бассейне

Среда, 25 декабря 2019, 16:21

Испанская полиция расследует гибель в бассейне британца, его 9-летней дочери и 16-летнего сына, которые приехали на отдых семьей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Трагедия произошла на испанском курорте Коста-дель-Соль в день перед Рождеством. У девочки в воде возникли трудности и брат и отец пытались ее спасти.

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Гостиничная фирма CLC World Resorts сообщила, что на месте были экстренные службы, они оказывали первую помощь. Местный журналист сообщил BBC, что сцена была шокирующей.

"Работники курорта услышали крик, и они также пытались провести реанимацию, но не смогли помочь. Потом приехали врачи скорой помощи, и они пытались в течение 30-35 минут, но спасти их не смогли", - сказал он.

Британская семья, включая мать и еще одного ребенка, находилась в отпуске, когда трое членов семьи затонули. Отец и дочь были гражданами Великобритании, а брат - США.

Больше подробностей о семье и другие детали неизвестны.

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