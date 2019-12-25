Незаконних перетинів кордонів ЄС цьогоріч значно поменшало - Frontex

За даними Європейського агентства прикордонної та берегової охорони Frontex, кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах ЄС значно зменшилась у 2019 році.

Про це в інтерв'ю виданню Die Welt розповів директор Frontex Фабріс Леггері.

За його словами, кількість незаконних в'їздів до Європейського Союзу до кінця року складе близько 120 тисяч. У порівнянні з минулим роком це на 10% менше, і значно менше, ніж в рекордному 2015 році, коли Frontex зареєстрував 1,2 мільйона незаконних перетинів.

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"Кількість наразі нижча, але міграційний тиск на Європу залишається величезним", - сказав Леггері.

"Ми також займаємося багатьма мігрантами, які приїхали до ЄС останніми роками", - додав він. Багато з них подорожували в межах Шенгенської зони, яка фактично не має прикордонного контролю.

Також цього року значно зменшилася кількість людей, які добираються до Італії морем. До 24 грудня 2019 року на узбережжя Італії висадилося 11 399 мігрантів. За аналогічний період минулого року їх було 23 210.

Очікується, що в найближчі роки у Frontex побільшає співробітників. До 2027 року планується створити резерв в 10 тисяч осіб для роботи в надзвичайних ситуаціях.