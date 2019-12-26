США розраховують, що "Мотор Січ" не продадуть Китаю: є інші покупці

Сполучені Штати сподіваються, що українська компанія "Мотор Січ" не буде продана Китаю.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування із журналістами в Києві.

"Зараз іде пошук інвесторів, і вже є кілька компаній, як американських, так і не американських, які зацікавлені. Там реальна зацікавленість, вже проводяться дью ділідженс (перевірка об'єкта інвестування, - ред.), візити на завод. Вони перевіряють фінансову ситуацію", - сказав Тейлор.

Відповідаючи на уточнення, дипломат підтвердив, що продаж компанії ще не закритий, і "є непоганий шанс переглянути".

Серед іншого, Тейлор зауважив, що мотивом для перегляду може стати фінансовий стан очікуваної компанії-покупця з Китаю, оскільки надходили новини про проблеми пов’язаних з покупцем інших китайських компаній.

За даними "Європейської правди", зацікавленість інших компаній у купівлі "Мотор Січі" дійсно є.

Нагадаємо, 13 грудня президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

Як повідомлялося, китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group купують понад 50% акцій компанії "Мотор Січ". У разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на купівлю, інвестори зобов'язалися надати авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів. Понад 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом".

Видання "The Wall Street Journal" із посиланням на джерела в американській адміністрації повідомляло, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", адже це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон заявив у Києві про ризики продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він сказав, що Китай веде нечесну гру в США й краде військові технології.

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