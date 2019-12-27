Президент Єврокомісії не виключила продовження терміну торговельних переговорів з Британією

Європейському союзу, можливо, буде потрібно продовжити термін для переговорів про нові торгівельні відносини з Великою Британією після Brexit.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами Фон дер Ляєн, обом сторонам необхідно серйозно подумати про те, чи є достатньо часу, щоб домовитися про нову торгову угоду і виробити угоди по низці інших питань.

"Було б розумно оцінити ситуацію в середині року, а потім, при необхідності, домовитися про продовження перехідного періоду", - сказала вона.

Британія вийде з ЄС 31 січня, після чого рік діятиме перехідний період, під час якого Сполучене Королівство все ще буде пов'язане з європейськими правилами та зобов'язаннями.

Британія встановила в грудні 2020 року жорсткий термін для укладення нової торгової угоди з ЄС, зробивши ставку на те, що перспектива нового продовження Brexit змусить Брюссель швидко укласти угоду.

Але раніше цього місяця фон дер Ляєн говорила, що цей термін "надзвичайно короткий", щоб обговорювати не тільки питання торгівлі, але також освіту, транспорт, рибальство та інші питання.