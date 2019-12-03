Вишеградська група підтримала зусилля Зеленського у досягненні миру

Члени Вишеградської групи висловили підтримку зусиль президента Володимира Зеленського у досягненні миру і проведенні реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС Польщі за результатами зустрічі міністрів закордонних справ Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Зокрема, виступаючи після зустрічі разом з іншими міністрами Глава МЗС Польщі заявив про підтримку "для зусиль президента Зеленського і його адміністрації з метою запровадження миру, а також втілення необхідних реформ".

Він нагадав, що з 1 липня розпочнеться головування Польщі у Вишеградській групі і назвав створення цієї групи одним з найважливіших досягнень дипломатії чотирьох країн з часу отримання незалежності.

"Всі держави Вишеградської групи виступають за збереження сильних трансатлантичних взаємозв’язків, а найближчому саміті у Лондоні ми будемо говорити в один голос" - сказав Чапутович.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися лише за умови виведення всіх незаконних збройних формувань, та назвав три головні теми, про які планує говорити на "нормандській зустрічі" в Парижі.