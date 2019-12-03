Вышеградская группа поддержала усилия Зеленского в достижении мира

Члены Вышеградской группы выразили поддержку усилий президента Владимира Зеленского в достижении мира и проведении реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение прессслужбы МИД Польши по результатам встречи министров иностранных дел Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

В частности, выступая после встречи вместе с другими министрами Глава МИД Польши заявил о поддержке "усилий для президента Зеленского и его администрации с целью введения мира, а также воплощения необходимых реформ".

Он напомнил, что с 1 июля начнется председательство Польши в Вышеградской группе и назвал создание этой группы одним из важнейших достижений дипломатии четырех стран со времени получения независимости.

"Все государства Вышеградской группы выступают за сохранение сильных трансатлантических взаимосвязей, а ближайшем саммите в Лондоне мы будем говорить в один голос" - сказал Чапутович.

Напомним, президент Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут состояться только при условии вывода всех незаконных вооруженных формирований, и назвал три главные темы, о которых планирует говорить на "нормандской встрече" в Париже.