Американські сенатори вимагають санкцій проти Туреччини через російські С-400

Група американських сенаторів від обох партії закликають адміністрацію Дональда Трампа запровадити санкції проти Туреччини після випробування нею системи С-400, придбаної у Росії.

Про це йдеться у листі сенатора-республіканця Ліндсі Грема і його колеги демократа Кріса Ван Голлена до держсекретаря Майка Помпео, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

У листі зазначається, що "час терпіння вичерпаний" і "настав час застосувати закон".

"Нездатність це зробити надсилає жахливий сигнал іншим країнам, що вони можуть нехтувати законами США без наслідків" - йдеться у листі.

Йдеться про покупку Туреччиною російської системи ППО С-400. Анкара проігнорувала попередження США про несумісність системи з американським винищувачем F-35, а також загрози санкцій і прийняла поставку системи в липні.

Але ведення бізнесу з оборонною промисловістю Росії також має призвести до санкцій відповідно до закону, відомому як закон Про протидію противникам Америки через санкції, покарання, яке адміністрація Трампа ще не наклала.

"Ви раніше визнали, що покупка Туреччиною російської системи ППО С-400 провокує санкції США. Зокрема, ви сказали, що того вимагає закон. І ми впевнені, що ми будемо дотримуватися закону, і президент Трамп буде дотримуватися закону" - заявили сенатори.