У Британії автомобіль в’їхав у групу школярів, загинув 12-річний хлопчик

У Британії 51-річний чоловік був заарештований за підозрою у вбивстві після загибелі 12-річного хлопчика в результаті "навмисного" наїзду автомобіля на групу школярів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Житель міста Лоутон також був заарештований за шістьма пунктами звинувачення в замаху на вбивство і заподіяння смерті в результаті небезпечного водіння.

Йому також висунуті звинувачення, в тому числі в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень при водінні автомобіля, необережній зупинці на місці зіткнення і водінні без страховки.

Інцидент стався незабаром після закінчення навчального дня, приблизно о 15.20 в понеділок.

Чотири підлітка, імовірно учні середньої школи Дебден-парк в Лоутоні, і 53-річна жінка також постраждали в результаті наїзду.

Поліція повідомила, що життю постраждалих зараз нічого не загрожує.

За версією правоохоронців, наїзд був навмисним.