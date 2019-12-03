В Британии автомобиль въехал в группу школьников, погиб 12-летний мальчик

В Британии 51-летний мужчина был арестован по подозрению в убийстве после гибели 12-летнего мальчика в результате "преднамеренного" наезда автомобиля на группу школьников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Житель города Лоутон также был арестован по шести пунктам обвинения в покушении на убийство и причинении смерти в результате опасного вождения.

Ему также предъявлены обвинения, в том числе в причинении тяжких телесных повреждений при вождении автомобиля, неосторожной остановке на месте столкновения и вождении без страховки.

Инцидент произошел вскоре после окончания учебного дня, примерно в 15.20 в понедельник.

Четыре подростка, вероятно, ученики средней школы Дебден-парк в Лоутоне, и 53-летняя женщина также пострадали в результате наезда.

Полиция сообщила, что жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.

По версии правоохранителей, наезд был преднамеренным.