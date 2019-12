Швейцарский монетный двор впервые изобразит на монете ныне живущего человека

Швейцарский монетный двор решил отметить достижения знаменитого теннисиста Роджера Федерера, разместив его лицо на монете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Двадцатикратный чемпион Grand Slam Федерер станет первым ныне живущим человеком, чей портрет появится на монете.

Серебряную памятную монету в 20 швейцарских франков монетный двор страны выпустит в январе.

По планам, в мае в дополнение будет выпущена золотая памятная монета в 50 швейцарских франков.

"Спасибо Швейцарии и монетному двору за эту невероятную честь и привилегию", - выразил признательность 38-летний теннисист в своем Twitter.

Thank you Switzerland🇨🇭and Swissmint for this incredible honour and privilege. 🙏#DankeSchweiz#MerciLaSuisse#GrazieSvizzera#GraziaSvizra pic.twitter.com/gNs6qYjOh6