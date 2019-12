США пригрозили обкласти стовідсотковими митами товари з Франції на $2,4 млрд

Уряд США заявив, що може накласти штрафні мита в розмірі до 100% на імпорт з Франції шампанського, сумок, сирів та інших продуктів на суму до $2,4 млрд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Офіс торгового представника США (USTR) заявив, що його розслідування показало, що французький податок на цифрові послуги "не відповідає переважаючим принципам міжнародної податкової політики і є незвично обтяжливим для американських компаній", включаючи Google Alphabet Inc, Facebook Inc, Apple Inc (AAPL.О) і Amazon.com Inc.

Торговий представник США Роберт Лайтхайзер заявив, що уряд вивчає можливість відкриття аналогічних розслідувань щодо податків на цифрові послуги Австрії, Італії та Туреччини.

"USTR зосереджений на протидії зростанню протекціонізму держав-членів ЄС, який несправедливо націлений на американські компанії", - сказав Лайтхайзер.

Офіс торгового представника заявив, що збиратиме коментарі громадськості до 14 січня про пропонований перелік тарифів, а також про можливість введення мит або обмежень на французькі послуги.

У представленому Лайтхайзером в понеділок списку французьких товарів, які торкнеться підвищення мит, знаходяться, крім іншого, ігристі вина, сири, косметика і сумки.

У липні 2019 року президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про встановлення трипроцентного податку на обіг коштів, пов'язаний з продажем великими технологічними компаніями цифрових послуг на території Франції. Йдеться, зокрема, про продаж реклами в інтернеті та доходи від продажу персональних даних користувачів.