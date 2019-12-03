США пригрозили обложить стопроцентными пошлинами товары из Франции на $2,4 млрд

Правительство США заявило, что может наложить штрафные пошлины в размере до 100% на импорт из Франции шампанского, сумок, сыра и других продуктов на сумму до $2,4 млрд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Офис торгового представителя США (USTR) заявил, что его расследование показало, что французский налог на цифровые услуги "не соответствует преобладающим принципам международной налоговой политики и чрезвыйчайно обременителен для американских компаний", включая Google Alphabet Inc, Facebook Inc, Apple Inc (AAPL. В) и Amazon.com Inc.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что правительство изучает возможность открытия аналогичных расследований по налогам на цифровые услуги Австрии, Италии и Турции.

"USTR сосредоточен на противодействии росту протекционизма государств-членов ЕС, который несправедливо нацелен на американские компании", - сказал Лайтхайзер.

Офис торгового представителя заявил, что будет собирать комментарии общественности до 14 января о предлагаемом перечне тарифов, а также о возможности введения пошлин или ограничений на французские услуги.

В представленный Лайтхайзером в понедельник список французских товаров, которых коснется повышение пошлин, включены, помимо прочего, игристые вина, сыры, косметика и сумки.

В июле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон об установлении трехпроцентного налога на оборот средств, связанный с продажей крупными технологическими компаниями цифровых услуг на территории Франции. Речь идет о продаже рекламы в интернете и доходах от продажи персональных данных пользователей.