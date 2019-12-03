Лідер партії влади Польщі переніс операцію на коліні

Лідер партії влади Польщі Ярослав Качинський успішно переніс заплановану операцію на коліні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вівторок в ефірі RMF заявила заступниця спікера польського Сейму Малгожата Госєвська.

"Операція минула, все йде в правильному напрямку", - сказала вона.

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Її слова підтвердив і інший віцеспікер Роберт Мазурек: "Процедура планувалася давно, все добре, незабаром він повернеться до роботи", - сказав Мазурек.

Раніше повідомлялось, що лідер партії "Право і справедливість" (PiS) багато місяців боровся з болем, але нібито відкладав операцію кілька разів через навантаження.

Ярослав Качинський - парламентар без посади в уряді, але водночас найпотужніший політик Польщі, що формує політику країни.

70-річний лідер правої партії "Право і справедливість", яка керує Польщею з 2015 року, заявляв, що планує піти у відставку, щоб звільнити місце для нового лідера, у 2023 році.