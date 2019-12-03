Лидер партии власти Польши перенес операцию на колене

Лидер партии власти Польши Ярослав Качиньский успешно перенес запланированную операцию на колене.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник в эфире RMF заявила заместитель спикера польского Сейма Малгожата Госевська.

"Операция прошла, все идет в правильном направлении", - сказала она.

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Ее слова подтвердил и другой вице-спикер Роберт Мазурек: "Процедура планировалась давно, все хорошо, скоро он вернется к работе", - сказал Мазурек.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Право и справедливость" (PiS) много месяцев боролся с болью, но якобы откладывал операцию несколько раз из-за нагрузки.

Ярослав Качиньский - парламентарий без должности в правительстве, но в то же время самый мощный политик Польши, который формирует политику страны.

70-летний лидер правой партии "Право и справедливость", которая управляет Польшей с 2015 года, заявлял, что планирует уйти в отставку, чтобы освободить место для нового лидера, в 2023 году.