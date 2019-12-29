Туск закликав польську владу і опозицію об’єднатися проти зухвалої брехні Путіна

Експрем’єр Польщі, колишній президент Європейської ради і голова Європейської народної партії Дональд Туск заявив, що відповіддю на зухвалу брехню російського президента має стати спільна позиція польської влади і опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Стосовно зухвалої брехні президента Путіна і російської пропаганди потрібна спільна позиція польської влади і опозиції. Тут немає місця і часу на внутрішні суперечки" - вважає Туск.

Wobec bezczelnych kłamstw prezydenta Putina i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca i czasu na wewnętrzny spór. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 29, 2019

Як повідомлялося, у Польщі найближчими днями має з’явитися узгоджена з президентом заява прем’єра Матеуша Моравецького з приводу слів президента РФ Владіміра Путіна про причини початку Другої світової війни.

Водночас у президента Польщі заявили, що не хочуть надавати найвищої ваги словам Путіна.

19 грудня президент Росії Володимир Путін виправдовував введення радянських військ до Польщі в 1939 році тим, що польский уряд нібито не контролював свою армію.

Путін також назвав "сволотою і антисемітською свинею" посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського, який підтримував ідею Адольфа Гітлера вислати польських євреїв в Африку.