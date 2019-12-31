Меркель у новорічному посланні закликає до боротьби зі зміною клімату

Канцлерка Ангела Меркель сказала німцям у своєму новорічному посланні, що задля подолання змін клімату необхідно зробити "все посильне людині".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У своєму щорічному телевізійному повідомленні, текст якого оприлюднили перед трансляцією у вівторок, Меркель сказала, що є вагомі підстави бути певними щодо 2020-х, але вказала на такі проблеми, як вплив діджиталізації на роботу людей і, насамперед, зміну клімату.

"Потепління нашої Землі справжнє. Це загроза. І кризи, що виникають від глобального потепління, спричинили люди", - сказала вона. "Отже, ми повинні зробити все посильне людині задля вирішення цього виклику для людства. Це все ще можливо".

Меркель зазначила, що це був принцип нещодавно узгодженого німецького пакету заходів, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату.

Вона визнала критику як з боку людей, які побоюються бути перевантаженими цими заходами, так і тих, хто вважає їх недостатньо прогресивними, але Меркель сказала, що вони забезпечують "необхідну основу".

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"Це правда, що, будучи нині у віці 65 років, я не переживатиму всіх наслідків зміни клімату, які виникли б, якби політики не діяли", - сказала вона.

"Нашим дітям та онукам доведеться жити з наслідками того, що ми робимо чи не робимо сьогодні", - додала Меркель. "Тож я вкладаю всю свою енергію в те, щоб Німеччина робила свій внесок - екологічно, економічно, соціально - у боротьбу зі зміною клімату".

"Європа повинна сильніше підвищувати свій голос у світі", - сказала Меркель, зобов'язавшись працювати над цим під час головування в ЄС у другій половині 2020 року. Вона вказала на заплановані зустрічі з китайськими та африканськими лідерами.

Меркель, лідерка Німеччини з 2005 року, заявила, що її нинішній четвертий термін на посаді канцлера буде її останнім.

Залишається невизначеним, чи протримається чинна коаліція до кінця парламентського терміну в 2021 році.

Меркель наголосила на необхідності влади захищати посадових осіб місцевого самоврядування та "всіх людей в нашій країні від ненависті, ворожості та насильства, від расизму та антисемітизму".