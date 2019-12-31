Меркель в новогоднем послании призывает к борьбе с изменением климата

Канцлер Ангела Меркель сказала немцам в своем новогоднем послании, что для преодоления изменений климата необходимо сделать "все посильное человеку".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В своем ежегодном телевизионном послании, текст которого был обнародован перед трансляцией во вторник, Меркель сказала, что есть веские основания быть уверенными относительно 2020-х, но указала на такие проблемы, как влияние диджитализации на работу людей и, прежде всего, изменение климата.

"Потепление нашей Земли настоящее. Это угроза. И кризисы, возникающие от глобального потепления, вызвали люди", - сказала она. "Итак, мы должны сделать все посильное человеку для решения этого вызова для человечества. Это все еще возможно".

Меркель отметила, что это был принцип недавно согласованного немецкого пакета мер, направленных на борьбу с изменениями климата.

Она признала критику как со стороны людей, которые опасаются быть перегруженными этими мерами, так и тех, кто считает их недостаточно прогрессивными, но Меркель сказала, что они обеспечивают "необходимую основу".

"Это правда, что, будучи сейчас в возрасте 65 лет, я не буду переживать всех последствий изменения климата, которые возникли бы, если бы политики не действовали", - сказала она.

"Нашим детям и внукам придется жить с последствиями того, что мы делаем или не делаем сегодня", - добавила Меркель. "Поэтому я вкладываю всю свою энергию в то, чтобы Германия делала свой вклад - экологически, экономически, социально - в борьбу с изменением климата".

"Европа должна сильнее повышать свой голос в мире", - сказала Меркель, обязавшись работать над этим во время председательства в ЕС во второй половине 2020 года. Она указала на запланированные встречи с китайскими и африканскими лидерами.

Меркель, лидер Германии с 2005 года, заявила, что ее нынешний четвертый срок на посту канцлера будет ее последним.

Остается неопределенным, продержится ли действующая коалиция до конца парламентского срока в 2021 году.

Меркель подчеркнула необходимость власти защищать должностных лиц местного самоуправления и "всех людей в нашей стране от ненависти, враждебности и насилия, от расизма и антисемитизма".