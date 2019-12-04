США не видали візи делегації російського казначейства і співробітнику МЗС РФ

США не видали в'їзні візи делегації Федерального казначейства для участі в конференції з аудиту 3 грудня, а також перешкодили візиту директора департаменту МЗС РФ по роботі зі співвітчизниками за кордоном Олега Мальгінова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Интерфакс.

"Зовсім недавно візи не отримала делегація нашого Федерального казначейства, яка повинна була прибути до Вашингтона 3 грудня для участі у Конференції Міжнародного інституту регулювання аудиторської професії", - повідомили в посольстві РФ у Вашингтоні.

Відзначається, що "Держдеп також перешкодив відвідуванню Молодіжного форуму в Нью-Йорку 28-29 листопада 2019 р. директором департаменту МЗС Росії по роботі зі співвітчизниками за кордоном Олегом Мальгіновим".

Посольство Росії у Вашингтоні закликало владу США перестати займатися "порочною візовою практикою".

Там вважають, що такі дії американської сторони ведуть до подальшої деградації відносин між двома країнами, а також "суперечать заявам представників Адміністрації США про необхідність їх нормалізації".