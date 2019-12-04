В Албанії військові зносять будівлі, постраждалі від землетрусу

В албанському місці Дуррес дистанційно контрольованим вибухом знесли шестиповерховий будинок, який вважався небезпечним, оскільки був пошкоджений в результаті землетрусу магнітудою 6,4.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Знесення у вівторок здійснила армія за тиждень після землетрусу, в результаті якого загинула 51 людина і було поранено понад 3 тисяч осіб.

У селі Пезе недалеко від столиці Тирани влада знесла школу і зобов'язалася побудувати нову. 28 інших шкіл постраждали від землетрусу та потребують ремонту, в той час як школи в цілому закриті принаймні до четверга.

Землетрус пошкодив понад 11 тисяч будинків і залишив 3 тисячі осіб без даху над головою. Зараз люди ночують у готелях, громадських будівлях, наметах та в родичів.

Найбільше постраждали території в районі міста Дуррес за 30 кілометрів на захід від Тирани і північне місто Тумане.

Очікується, що п'ять інших будівель в обох містах будуть знесені, в той час як десятки інженерів-будівельників з Албанії і Європи інспектують постраждалі від землетрусу райони.