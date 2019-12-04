В Албании военные сносят здания, пострадавшие от землетрясения

В албанском месте Дуррес дистанционно контролируемым взрывом снесли шестиэтажный дом, который считался опасным, поскольку был поврежден в результате землетрясения магнитудой 6,4.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Снос во вторник осуществила армия через неделю после землетрясения, в результате которого погиб 51 человек и были ранены более 3 тысяч человек.

В селе Пезе недалеко от столицы Тираны власти снесли школу и обязались построить новую. 28 других школ, пострадавших от землетрясения, нуждаются в ремонте, в то время как школы в целом закрыты по крайней мере до четверга.

Землетрясение повредило более 11 тысяч домов и оставило 3 тысячи человек без крыши над головой. Сейчас люди ночуют в гостиницах, общественных зданиях, палатках и у родственников.

Больше всего пострадали территории в районе города Дуррес в 30 километрах к западу от Тираны и северный город Тумане.

Ожидается, что пять других зданий в обоих городах будут снесены, в то время как десятки инженеров-строителей из Албании и Европы проверяют пострадавшие от землетрясения районы.